伦敦发生第四次“反疫情封锁”抗议活动

（早报讯）当地时间10月24日下午，伦敦市中心发生6000多人“反疫情封锁”的抗议活动。

据中新社报道，这是自今年3月冠病疫情爆发实行封锁措施以来，伦敦发生的第四次大规模反封锁游行，有数十名抗议者与警察发生肢体冲突。

游行队伍以“停止新常态”为名，高举着反对强制戴口罩、反对疫情封锁、反对疫苗等标语牌和宣传海报，呼吁英国政府尽快结束疫情封锁等限制措施。游行队伍从海德公园出发，途经牛津街、莱斯特广场和白金汉宫，最后抵达特拉法加广场。抗议者们高喊口号，要求沿途行人摘掉口罩。

抗议游行活动组织者、英国“拯救我们的权利”组织创始人露易丝·克莉菲尔德(Louise Creffield)和英国工党前党魁杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)的哥哥皮尔斯·科尔宾(Piers Corbyn)对游行队伍发表了演讲。克莉菲尔德呼吁“坚守我们的权利”，科尔宾则呼吁“停止新常态、拯救生命”。

伦敦警察厅当日表示，该抗议游行活动没有遵守防疫风险评估条款和政府指导方针，没有保持社交距离，属于非法集会。

截至下午6点，伦敦警方已经逮捕了18人，涉嫌罪名包括违反冠病疫情条例、袭击急救人员和暴力骚乱，两名警员受轻伤。