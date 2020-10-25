特朗普：共和党要重夺参议院非常艰难

（早报讯）美国媒体报道，美国总统特朗普在一场闭门的场合中坦言，共和党要重新夺回参议院“非常艰难”。

《华盛顿邮报》星期天（25日）援引知情人士称，特朗普星期四（22日）参加总统辩论前在一场闭门募捐活动中作出上述表述。但是，特朗普仍拒绝对此“背锅”，并暗示是一些共和党候选人“令他无法支持”。

特朗普说：“我认为参议院（的争夺）会非常艰难。有好几个参议员我没法支持。我就是做不到，支持他们就是出卖灵魂。我帮不了他们中的有些人，我不想帮助他们。”

目前，共和党在参议院的100个席位中占据53个，其中23席今年面临改选；民主党的45席则有12席面临改选。取决于副总统是谁，民主党需要在守住全部12席的同时，多赢三到四个席位，以确保成为多数党。反之，共和党必须不丢掉这些席位。

然而，共和党参议院领袖麦康奈尔日前公开承认，今年改选能守住多数党地位的几率“只有50%”。

一些共和党顾问认为，是特朗普拖累了整个党，包括他处理冠病疫情至今已造成至少22万美国人死亡，他在第一场总统候选人辩论上的糟糕表现，他放任白宫内疫情肆虐等等。

特朗普却在活动中称，自己不断为一些面临改选的党内参议员“奔走、打电话与发推”，但有些人就是不领情。