诺希山与依斯迈沙比里记者会临时取消

（早报讯）马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里，以及卫生总监诺希山今天（25日）再次双双取消记者会和冠病疫情汇报会。这是两人本月第三次取消记者会。

据马国媒体报道，国防部媒体群组今天下午2时50分收到通知，指记者会已经取消并改以发布声明方式汇报防疫情况，但并未说明记者会取消的原因。

卫生部官员今天中午12时仍在卫生部媒体群组宣布，冠病疫情汇报会今天下午5时30分照常举行，但媒体在下午3时45分就收到汇报会取消的消息。当局同样没有说明取消汇报会的原因。

依斯迈沙比里与诺希山上周五（23日）的记者会也临时取消。当时盛传他们陪同首相慕尤丁前往彭亨会见国家元首及彭亨苏丹阿都拉，当局并未证实或否认这种说法。

依斯迈沙比里与诺希山10月5日也临时取消记者会，当局同样没有说明原因。当时网上随即出现“有部长感染冠病”及“疫情特别严重”等传言。事后证实，掌管宗教事务的首相署部长祖基菲里证实感染冠病。这是马国暴发冠病疫情以来，第一个感染冠病的内阁部长。近日曾与祖基菲里一起开会的首相慕尤丁宣布自行居家隔离两周。马国当天新增432起确诊冠病病例，也是马国截至当时单日最高纪录。

依斯迈沙比里与诺希山是马国政府针对冠病疫情的两个主要发言人。依斯迈沙比里负责说明行动管制令的最新实施状况。诺希山负责说明最新疫情。