白宫幕僚长为未披露白宫新感染群辩护

（早报讯）美国白宫幕僚长梅多斯以医疗隐私为由，为没有对外公布副总统彭斯核心人员确诊2019冠状病毒疾病进行辩护。

《纽约时报》早前引述知情者说，至少三名彭斯的高级官员过去几天确诊冠病，其中包括彭斯的幕僚长肖特（Marc Short），另据彭博社，彭斯的高级政治顾问奥布斯特（Marty Obst）也在本月21日确诊冠病，这些消息再次令人对白宫的安全防疫准则提出质疑。

白宫幕僚长梅多斯星期天（25日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时试图为没有对外公布有关消息进行解释。梅多斯说：“分享个人信息不是我们应该做的事，也不是我们一向来的做法，除非这是关于副总统或总统，或与他们关系非常密切者并足以危及安全。”

梅多斯也为彭斯坚持继续竞选行程辩护，他指彭斯是在执行其“关键职务”，这表示彭斯将豁免于疾病控制与预防中心（CDP）对病毒接触者须自我隔离14天的规定。

彭斯周六到佛罗里达州塔拉哈西（Tallahassee）出席造势活动时没有戴口罩，出席活动的一些民众也没有戴口罩。星期天晚些时候，彭斯将到北卡罗来纳州金斯顿（Kinston）发表竞选演说，周一他还将续程前往明尼苏达州的希宾（Hibbing）。