马国净选盟欢迎元首决定 称朝野须达成协议

（早报讯）马来西亚干净与公平选举联盟（净选盟）对国家元首阿都拉拒绝实施紧急状态表示欢迎，并再次促请首相慕尤丁与在野党达成协议，以终止当前的政治不稳定。

“当今大马”报道，净选盟星期天（25日）晚上发表声明，指政治危机仍未解除，敦促朝野达致“信任与支持协议”（Confidence and Supply Agreement），以确保政治稳定且不影响财政预算案的通过。

该声明说：“慕尤丁政府寻求颁布紧急状态，是因为担心预算案不过关，但根据联邦宪法第150（1）条文，紧急状态仅适用于安全、经济生活与公共秩序问题，并不包括保障首相的职务。”

声明还指出，“一如联邦部长安努亚慕沙和能源与天然资源副部长阿里比祖坦承透露，首相建议落实紧急状态以避免预算案受阻，其实也间接承认他已失去（国会）大多数支持。”

净选盟说，国会议员有权和自由拒绝政府的预算案，那是联邦宪法赋予国会议员的合法权利，“如果预算案不通过，首相必须立即提呈和寻求对其政府的信任动议。否则，国会也可以通过动议，让其他国会议员成为新的首相。”

净选盟表示，“如果首相或任何其他国会议员都无法通过信任动议（当首相），朝野则需要达成涉及大部分国会议员的‘信任与支持协议’，以避免闪电大选。”