委内瑞拉称成功开发新药 可完全消灭冠状病毒

（早报讯）委内瑞拉总统马杜罗表示，他们已经研发出一种能够“100%消灭冠病病毒且无任何副作用”的药物，并将送到世卫（WHO）认证。一旦获得世卫批准，委内瑞拉将透过国际联盟开始大规模生产，向世界推广这种药物。

《彭博》和《今日俄罗斯》以及一些网站都相继报道，马杜罗表示，这种药系以能够治疗C型肝炎、人类乳突病毒（HPV）、伊波拉等病的分子“TR10”为基础，由委内瑞拉科学研究所（IVIC）历时半年研发成功。他还说，这种药没毒，没有任何副作用，研究成果获得国内科学家和专家的证明。

委内瑞拉为了遏制冠病疫情蔓延，之前已与中国、俄罗斯就冠病疫苗展开合作。他说，俄罗斯研发的“斯普特尼克-V”在委内瑞拉的临床实验已经展开，且进入第三期，共有2000名志愿者。委内瑞拉也是全球第一个接受俄罗斯“斯普特尼克-V”冠病疫苗的拉美国家。

此外，马杜罗也说，预计12月或明年1月会收到几千剂中国疫苗，计划在明年4月将开始大规模为民众免费接种。

根据《Worldometer》实时数据，截至26日，瑞内瑞拉冠病确诊病例8万9565起，其中773人死亡。

另外，英国制药公司阿斯捷利（Astra Zenaca）今天表示，牛津大学在研发的冠病疫苗在老人和年轻人都能产生类似的免疫反应，而老人的不良反应较低。