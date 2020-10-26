泰国示威者游行前往德国驻泰使馆请愿

（早报讯）泰国反政府示威者26日晚游行至德国驻泰国大使馆请愿，要求德方就泰国国王在德国逗留期间行使权力一事进行调查。德国使馆代表接收了请愿书。

当天下午5时，大批示威者在曼谷Sam yan路口聚集，随后沿拉玛四路游行，于晚上7时左右到达到德国驻泰使馆前。游行造成曼谷市中心撒通附近交通全线阻塞。

此前有媒体报道说，泰国国王今年在德国逗留多时，德国政府曾表示，泰国国王在德国境内远距离治国令人难以接受。

在得知反政府示威者将前往德国驻泰使馆请愿后，支持王室的人士当天下午早些时候也前往德国驻泰使馆递交文件以说明泰国当前的抗议情况，之后离去。

本月14日以来，泰国示威抗议活动持续升级，示威者提出总理巴育下台、修宪、改革君主制三大诉求。21日，示威者给出期限要求巴育在3天内辞职。3天后，巴育在24日明确表示自己不会辞职。随后示威者25日再度上街举行抗议集会。

鉴于近期持续的示威抗议活动，泰国国会于26日召开特别会议。总理巴育在会上发表讲话时表示，政府听到了示威者的诉求，并尽可能给予回应，例如解除了曼谷的严重紧急状态，也同意讨论修宪。他说，不希望看到社会冲突。虽然人们有抗议的权利，但必须合法。

根据会议安排，国会特别会议27日将继续举行。