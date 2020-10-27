美探测器首次在月球的太阳照射面发现水

（早报讯）美国探测器首次在月球的太阳照射面发现了水。这一发现表明水可能分布在整个月球表面，而不仅限于寒冷、处于阴影的区域。

新华社报道，美国航天局（NASA）周一（26日）发表公报说，其“平流层红外天文台（SOFIA）在月球南半球的克拉维于斯火山口探测到水分子，这是从地球上可见的月球最大火山之一。

NASA此前曾探测发现月球表面存在某种形式的氢，但无法确认究竟是水还是其近似物羟基。此次的探测数据显示，水被“困在”分布于月球表面的土壤中，浓度为百万分之100至412。

这一结果发表在最新一期的英国《自然·天文学》杂志上。

另据论文介绍，探测到的水可能储存在月球表面的玻璃般物质中或是晶粒之间，这些玻璃般物质或晶粒能在恶劣环境中对水起到保护作用。

NASA局长布里登斯廷表示，SOFIA首次确认了月球的太阳照射面存在水，目前尚不清楚是否可以使用，但了解月球上的水是“阿耳忒弥斯”探月计划的关键。

“阿耳忒弥斯”名字取自希腊神话中的月亮女神，“阿耳忒弥斯”计划是美国制定的重返月球计划，旨在2024年将首名女宇航员和1名男宇航员送上月球，并于2028年在月球上建立可持续落脚点，使其最终成为人类登陆火星的“中转站”。