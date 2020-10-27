报道：巫统继续支持国盟政府是遵从国家元首谕令

（早报讯）马来西亚一名不愿具名的巫统最高理事指出，巫统遵从国家元首的谕令，决定继续支持国盟政府。

据《透视大马》报道，该名理事说，该党基于党与人民的利益而决定维持现状。“就这样，我们因国家元首的谕令维持现状，我们必须优先考虑党与人民……并没有像炒作般的课题。”

巫统主席阿末扎希昨晚指出，巫统会继续支持国盟政府且维持不与公正党及行动党合作的立场。巫统也强调需要改善与国盟的合作原则，双方合作关系必须是包含尊重及政治共识。

巫统副主席卡立诺丁则指出，虽然该党对于首相慕尤丁对待党的方式不满，但不一定要撤回对国盟的支持。“确实（巫统没有获得公平对待），但不意味着退出是解决方案。”

前首相纳吉昨天在国阵议员会议后承认建议该党考虑与公正党主席安华合作，成为焦点，随后巫统作出上述决定。纳吉透露，这只是昨晚在巫统大厦的会议上讨论过程中其中一项建议。

据报道，巫统最高理事也证实有关建议并不是讨论重点。卡立诺丁说：“没有（人对纳吉生气）……巫统最高理事不是巴刹。”巫青团长阿斯拉夫则说，纳吉不应该因相关建议被采取行动。

“党章没有任何条文阐明因党员的建议采取行动。”“目前为止没有人要求（对纳吉采取行动）。”

他也证实没有任何成员因此事对纳吉感到愤怒。