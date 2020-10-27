美印签署信息分享和防御合作协定

（早报讯）美国和印度周二（10月27日）签署一项信息分享和防御合作协定，对美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀而言是此次访印达成的重要成果，也是双方在团结对抗中国威胁方面的新举措。

据美国之音报道，埃斯珀和印度国防部长辛格在新德里举行的新闻发布会上宣布了这个消息。该协定的正式名称是“基本交流与合作协定”（BECA）。

蓬佩奥和埃斯珀周一抵达新德里展开他们对印度的访问。埃斯珀在新闻发布会上说：“（美印）两国之间的防御关系依然是我们整个双边关系的一个主要支柱。”“我们在共同价值和共同利益基础上团结一致，共同支持建立一个面向所有国家的自由和开放的印度太平洋，特别是在中国侵略和破坏活动日益增加的时候。”

辛格表示，“这个协定进一步加强了双方对国际水域航行的法律和自由所作出的承诺，”同时也“维护了各个国家的领土完整和主权”。

这个协定确定了华盛顿与新德里之间分享卫星军事信息进行战略合作的计划，印度的导弹和自动化武器的精确度和先进功能将因此而得到大幅提升和发挥。

就在这次新闻发布会开始前几个小时，特朗普政府通知国会批准向台湾出售100多套“鱼叉”海岸防御系统(HCDS)和最多400枚RGM-84L-4“鱼叉”导弹等武器，总价值约23.7亿美元。

上周三，美国宣布给台湾提供“海马斯”高机动火箭炮系统、防区外精确打击导弹SLAM-ER、F-16战机新型侦察吊舱三项重要武器，总价值约18亿美元。