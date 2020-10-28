美国提前投票已超2016年投票总数50%

（早报讯）美国提前投票数量已超过2016年大选投票总数的一半，选民展现极大热情，并因应2019冠状病毒疾病大流行而采取谨慎措施。

彭博社报道，根据追踪提前投票情况的“美国选举项目”，截至当地时间周二（27日）下午（新加坡时间周三凌晨），美国已投出选票6950万张，这是2016年大选投票总数的50.4%。其中邮寄选票为4630万张，亲自到投票站投出的选票为2310万张。2016年的提前投票数量为4720万张。

由于美国多个州因冠病疫情而扩大邮寄投票，预计邮寄选票数量将创纪录。另外，许多选民都想避免选举日大排长龙或出现问题，提前开放的许多投票站现已收到大量选票。

根据“美国选举项目”，截至目前，提前投票数量与2016年投票总数相比最高的州属为得克萨斯州（86.9%）、蒙大拿州（75.4%）和北卡罗来纳州（71.5%）。

负责此项目的佛罗里达大学教授麦克唐纳表示，在全美范围，不光收到邮寄选票的选民数量空前，他们寄回选票的速度也比过去更快。目前为止，邮寄选票的寄回率约46%。

麦克唐纳在10月25日的报告中说：“这是个好消息。人们很担心选举官员在疫情期间开展选举工作的能力。人们不仅踊跃投票，而且拉长了投票时间段，这样就可以分散选举官员的工作量。”

民调也显示，许多共和党人计划在11月3日选举日当天到投票站投票。

美国总统特朗普此前在没有证据的情况下声称邮寄投票存在广泛舞弊现象。根据“美国选举项目”的数据，已登记民主党选民申请的邮寄选票数量比共和党人多出1000万。

另据FiveThirtyEight网站的分析，最可能影响大选结果的关键战场州是宾夕法尼亚州。数据显示，该州选民申请的300多万张邮寄选票已寄回185万张，民主党人占69%、共和党人占21%。