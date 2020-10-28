分析：下周国会会议是安华的最后机会

（早报讯）马来西亚国会将在下周开会讨论2021年财政预算案，分析人士认为，下周的国会会议将是人民公正党主席安华证明他获得多数议员支持的最后机会。

“当今大马”访问的政治分析员皆表示，安华目前唯一可做的，就是通过在国会阻挡财政预算案来推倒国盟政府，但随着国家元首谕令保持政治稳定，这方法恐怕也难以通行。

塔斯马尼亚大学亚洲研究学者詹运豪指出，巫统最高理事会议的结果，让安华的任相机会变得相对渺茫。

他表示，安华如今只能期待在国会阻挡预算案通过，“如果预算案不过关，政府就垮台。”

不过安华要阻挡预算案也不容易，尤其是巫统已有了议决，安华现已失去巫统国会议员的支持。詹运豪说：“我想在这阶段，多数巫统议员都想要维持现状。这表示慕尤丁仍然是首相，安华已错失良机。”

詹运豪相信慕尤丁至少暂时能保住相位，国会也会通过预算案。“预算案需要三读通过，如果有国会议员投诉（预算案），他们（国盟政府）可以给他一些额外预算。”

北方大学讲师阿兹祖丁则认为，应该不会有政党试图阻挡国盟的预算案，因为公正党自己也说会支持预算案。

阿兹祖丁认为，以目前的形势来看，安华已失去组织新政府的机会，“安华若没有获得巫统的支持，他就无法成为首相。”