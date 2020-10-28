辉瑞总裁：冠病疫苗结果不会在本月底前出炉

（早报讯）美国药厂辉瑞公司总裁周二（27日）确认，其2019冠状病毒疫苗临床试验的结果不可能在本月底前出炉。

美国总统选举日为11月3日，美国总统特朗普多次宣称冠病疫苗很可能在大选前面世，希望疫苗研发有助于提升他寻求连任的机会。

《纽约时报》报道，辉瑞（Pfizer）周二发表第三季业绩报告，该公司总裁布尔拉（Albert Bourla）在同一天表明，其冠病候选疫苗的试验结果不可能在总统大选前公布。

布尔拉此前多次预测说，由外部科学专家团进行的初步分析结果将在10月底前出炉。但他在周二却表示，外部专家团需要至少一周时间来分析结果，这意味着结果将无法在11月3日大选日前揭晓。

目前美国有四家制药公司正在进行大规模的候选冠病疫苗后期临床试验，辉瑞为其中一家。布尔拉周二出席投资者电话会议时，华尔街分析师追问他最快几时就能公布疫苗疗效的初期试验结果，以及能透露多少相关的数据。

布尔拉回应说：“大家一定要非常耐心等待。我知道大家压力都非常大，因为全球现在都迫切需要疫苗。”

有人还问，政治是否推动他们加快赶制冠病疫苗，布尔拉反驳说：“这不是共和党疫苗，也不是民主党疫苗。”他进一步说，即使临床试验初期结果能在未来几周出炉，大部分美国人还是不可能很快获得冠病疫苗。

目前有4万4000人参与辉瑞的临床试验，其中一半接种了候选冠病疫苗，另一半人注射了安慰剂。根据其试验蓝图，在两组里面，只要有至少32人感染冠病就可以对结果进行初步分析。如果这32人中有超过26人来自安慰剂组，那候选疫苗就可以确认为有效。