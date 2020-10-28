马国防部两高官被控贪污32.5万令吉

（早报讯）马来西亚国防部两名高级官员今天（28日）被控收取32.5万令吉（约10.6万新元），协助一家公司直接获得国防部参谋情报局战略电子战系统维护和支持服务项目。

两名被告是曾任国防部长军事顾问的莫哈末菲佐阿努亚准将（50岁），以及国防参谋情报局参谋组策略网络战争小组前主任仄阿末中校（54岁），他们都不认罪。

莫哈末菲佐阿努亚面对的两项控状，包括指他2019年9月在雪州实达阿南一家咖啡店，两次向FEHM Entity私人有限公司事务总监索取和收取30万令吉贿款，以协助该公司向国防部情报局发出意愿信，成为战略电子战系统维护和支持服务的合作伙伴。

仄阿末则被控于2019年11月22日担任国防部情报参谋组策略网络战争小组主任期间，在雪兰莪加影国防科学技术研究办公大楼（STRIDE），从FEHM Entity私人有限公司事务总监取得4500英镑（约8000新元）贿款，条件是他向国防部情报局建议该公司直接获得上述项目。

莫哈末菲佐阿努亚与仄阿末被控抵触2009年反贪污委员会法令。一旦罪成，他们将面对最高20年及不少于贿金五倍或1万令吉罚款，取起高者。法庭批准仄阿末以1.5万令吉，莫哈末费佐以1万令吉，及各以一名担保人保外候审。此案将在11月30日进行案件管理。