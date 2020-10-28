为抗疫 德国总理拟关餐馆、酒吧及健身房

（早报讯）根据路透社取得的一份决议草案，德国总理默克尔28日表示希望各地方政府首长能够同意自11月4日起关闭所有餐馆和酒吧，藉以压制疫情，但学校和托儿所将维持运营。

根据决议案中的最新限制措施，人们外出时只能有自身家庭和另一个家庭的成员随行。违反规定者将遭到惩罚，但草案并未说明细节。

草案称，德国几乎所有地区染疫人数皆呈现爆炸性增长，意味着许多地方卫生主管机关无法追踪并回溯所有感染源，因此目前有必要大幅度降低人与人的接触。

如果德国16个州的领导人在28日稍晚的电话会议上通过这项草案，健身房、舞厅、电影院、剧场、还有歌剧院及音乐厅都将随之停业。

如果商店采取卫生措施并限制顾客人数，就可以继续营业，而餐馆只允许提供外带食品。

在疫情危机初期，德国因感染率远低于其他主要国家而广受赞誉，但目前该国病例激增，速度快于预期。28日公布的最新数据显示，病例增加14,964起，至449,275起。

政府迄今一直希望避免第二次实施全国性封锁，今年稍早的封闭严重打击了经济增长。

但默克尔周二警告称，若病例继续上升，德国卫生系统可能触及临界点。德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)指出，到本周结束时，德国单日新增病例可能达到2万人。

阿尔特迈尔周三对德国广播公司ARD说，“我们在这场大流行中的处境非常艰难--感染人数正在爆炸式增长，这威胁到卫生系统的能力，进而威胁到民众的生命，因此政治人物必须采取行动。”