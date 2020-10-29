拜登称当选首日将着手处理疫情 特朗普竞选活动不停歇

（早报讯）美国民主党总统候选人拜登周三（28日）坚持，他若当选，将会从首日起开始处理冠病疫情，但警告说没有神奇的“开关”可以结束疫情。总统特朗普则继续在美国各地继举行竞选活动。

在美国大选的六天前，77岁的拜登在家乡特拉华州投下了他的总统选票，并与卫生专家会面，以对疫情应对计划进行调整。拜登试图通过他将会用科学来对抗疫情让选民放心。

拜登周五也向选民打疫情牌。他在家乡特拉华州威尔明顿市的竞选集会上承诺，若他当选，将要求国会通过一项全面的冠病法案，并会在正式上任后的10天内签署有关法案，为所有美国人提供免费疫苗。他说：“即使我赢了，要结束这流行病也需要付出很多努力。”

据报道，拜登谨慎地举行低调的竞选活动，人群较小，并保持社交距离；特朗普则在各战州向选民最后拉票，以寻求连任四年。

由于许多美国人担心在投票站投票的风险，目前已有7470万美国人投票。

74岁的特朗普继续以惊人的速度举行竞选集会，他周二在三个州召集支持者后，在内华达州的第四个州过夜，周三在亚利桑那州举行背靠背的集会。

拜登团队宣布，前总统奥巴马将在关键州的密歇根州与他的前副手拜登一起竞选。这将会是两人在此次选举的首次亲身合体。奥巴马预料将会再次抨击特朗普应对疫情的方式。