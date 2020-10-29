德国下周进入紧急封锁

（早报讯）德国疫情日趋严重，总理默克尔周三（28日）宣布，德国将从下周一（11月2日）开始实施长达一个月的紧急封锁。

据路透社报道，餐馆、健身房和剧院等将会关闭，私人聚会最多只能来自两户家庭，人数不可超过10人。只要遵守社交距离措施和卫生准则，学校、日托中心和商店将继续开放。

默克尔说：“我们现在得采取行动。”她说，最近感染率的急剧上升，使政治和公众充分支持采取新的强硬措施，以减少社交接触和遏制疫情。

在新措施下，专业体育赛事将只允许在没有观众的情况下举行，而人们在非必要时得避免旅行，并只能在必要的商务旅行在酒店过夜。

为了使这些措施让小型公司更吃得消，德国将向那些受到新限制疫情的公司提供财政援助。在新的100亿欧元（约160亿新元）的援助计划下，拥有50名员工的公司将获得11月份同期收入的75％。此外，艺术家和舞台手等自营职业者将获得紧急贷款，政府将扩大现有的流动资金方案，使员工不足10人的小公司获得非常低的贷款。

作为欧洲最大的经济体，德国在疫情的第一阶段将感染率和死亡率保持在许多邻国的水平之下，受到了广泛赞誉，但现在正处于第二波疫情之中，就像欧洲其他许多国家一样。

德国过去24小时新增1万4964起确诊病例和85起死亡病例，累计病例46万4239起，累计死例1万183起。

默克尔警告，若感染率继续攀升，可导致医疗体系达到能力的极限。她补充说，卫生当局不再能够追踪大约75％感染的起源，以致很难断定哪种措施会产生最有效的影响。

默克尔和德国的16个州政府领导人将在部分封锁两周后重新开会，以评估措施的有效性。