韩前总统李明博贪污受贿案终审获刑17年

（早报讯）韩国最高法院大法院周四（29日）对前总统李明博贪污受贿案进行终审，维持二审判决，判处李明博有期徒刑17年，罚金130亿韩元（约1560万新元）、追征犯罪所得57.8亿韩元。

据韩联社报道，大法院驳回了李明博方面的上诉和检方的抗诉，称二审关于贪污和受贿事实关系的认定并无不妥。由此，大法院认定李明博实际掌控涉案的汽车零部件公司DAS，为长达10年之久的DAS实际所有人争议画上句号。

大法院还驳回了李明博不服二审法院取消其被保释资格的上诉。法院就二审法院取消被保释资格指出，即使上诉也无法停止执行效力。由此，2月获释的李明博将入狱服刑。

检方于2018年4月以贪污受贿、滥用职权、逃税等16项罪名起诉李明博，当时其贪污和涉贿金额分别为247亿韩元和111亿韩元。

一审认定李明博侵吞DAS的349亿韩元资金，并收受163亿韩元的贿赂，其中包括三星在美国代付的诉讼费119亿韩元。李明博被判处有期徒刑15年，罚金130亿韩元，追缴犯罪所得82亿多韩元。

二审认定的贿款更多，加刑两年，同时取消其被保释资格，当庭逮捕。但李明博被当庭逮捕六天后暂时获释。今年2月，二审法庭判处李明博有期徒刑17年，罚金130亿韩元，追缴犯罪所得57.8亿多韩元。