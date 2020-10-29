美国费城实施全市宵禁平息动乱

（早报讯）美国宾夕法尼亚州费城官员周三（28日）在全市范围内实施了天黑后宵禁，试图平息动乱，防止第三晚继续发生暴力事件。

据路透社报道，费城西部26日晚爆发了街头示威活动，警方称27岁的黑人男子华莱士（Walter Wallace）手持刀，并开枪打死了华莱士，四名警员在事故中受伤。华莱士家属称华莱士的举动是心理健康危机的呼救。

华莱士的死亡引发了示威者和警方两夜的冲突，为了遏制进一步的骚乱，费城市长肯尼宣布从周三起实施晚上9时至早上6时的宵禁。

费城警方逮捕了172人，53名警察在两晚的冲突中受伤。市政府官员说，周二晚上多达1000人参与了城市一个角落的抢劫，让警察措手不及。费城警察局长奥特洛周三在新闻发布会上表示：“这些人什么都不做，只是在浪费我们宝贵的资源。她谴责此为“广泛的无法无天”。

总统特朗普已经将支持警察作为竞选的首要问题，他呼吁对抗议活动采取强硬的“法律与秩序”立场。特朗普周三在内华达州表示费城的事件是“可怕”的，并表示愿意派联邦帮助。特朗普民主党竞选对手拜登周二感叹“美国失去了另一个黑人生命”，并补充说：“我们不能接受这个国家的心理健康危机以死亡结束”。

宾州是选举的关键战场，但费城这个以黑人和西班牙裔为主的城市，以及民主党据点的事件如何影响该州的投票结果还有待观察。