社媒巨头再受国会拷问 重申防范国内外虚假信息干扰大选

（早报讯）美国大选日将至，包括面簿、推特和谷歌在内的社媒公司总裁再次作证参议院，承诺会保证对各自平台上内容管理的透明度，同时确保来自国内和国外的虚假信息不干扰今年的大选。

据美国之音报道，周三的听证会聚焦在了社交媒体平台对内容的管控可能对今年的大选所产生的影响上，参议员们询问了三家社媒公司的总裁们将如何保证他们在各自平台上的管理行为能受到公众监督。

面簿总裁扎克伯格说：“首先，我同意（推特总裁多西）所说的，在内容管理程序里增添透明度是构建信任和责任的重要一步。在面簿，我们每个季度都会发布一份透明度报告，这包括了20个类别的有害内容，比如恐怖主义，儿童剥削，煽动暴力，色情视频。”

扎克伯格还表示，包括中国在内的外国势力正积极试图干扰大选。

他说：“在过去几年里，我们已经封杀了上百个试图传播虚假信息并干扰大选的网络。他们中的许多都来自俄罗斯、伊朗，来自中国的数量也在不断上升。”

这场听证会的主题：是否修改或撤销《通信规范法》的230条款，已经是议员们讨论多时的话题。这项于1996年通过的条款给予互联网平台的运营者们针对平台上发布的内容任意采取行动的自由，同时也为他们提供了免受因用户发表的个人言论而受到起诉的保护。

如今，这项条款招来了两党议员的不满，不过他们的出发点却大相径庭。

共和党人认为社交媒体平台有意限制保守派言论的传播，是自由派的传声筒。他们例举了最近推特和脸书对《纽约邮报》一篇报道的审查措施。这篇真实性尚未被证实的报道暗指民主党总统候选人拜登和他的儿子在乌克兰利用拜登的副总统身份为自己谋私利。

社媒总裁们拒绝接受这项指控，并表示自己的公司一直保证在政治倾向上的中立。

谷歌总裁皮查伊说：“在我们的团队里，有自由派的，有共和党的，有自由论者等等。我们已经承诺会与双方的重要政治团体进行广泛协商来实施我们的政策。作为总裁，我承诺会不带任何政治偏见地运营这个公司。”

民主党人则指责这些科技巨头们以言论自由为由，不对平台上发布的谣言和虚假信息进行管控，放任这些言论在网络上不断扩散。他们表示，在新冠疫情和总统大选的背景下，包括总统特朗普在内的一些颇具影响力的账号在社交媒体平台上不时发表有关疫情和选举造假的未经核实的信息。

推特总裁多西辩解说，推特对于干扰选举的虚假信息已经有了一套防范管理规定。

他说：“我们对三个类别的虚假信息制定了政策，首先是受操纵的媒体，然后是公共健康，特别是和新冠病毒有关的，第三个是公民公正，比如选举干扰和选民压制。”