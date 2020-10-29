法国流行病学家：法国全国封锁可能延至12月1日以后

（早报讯）法国首席流行病学家让·弗朗索瓦·德尔夫雷斯（Jean- Francois Delfraissy）表示，法国于周五（30日）开始重新实施的全国性封锁可能延至12月1日以后。

据报道，法国总统马克龙周三（28日）宣布，法国将于周五开始重新进入全国性的封锁，以试图遏制可能再次失控的冠病疫情。当局表示，封锁期将从周五开始直到12月1日，民众只能外出购买必需品、就医或使用所分配的一小时运动时间。

德尔夫雷斯认为，法国要在12月1日之前有效控制疫情，确实有点不可能。

德尔夫雷斯是为法国政府提供有关病毒大流行建议的科学委员会，他表示：“到12月1日，法国的单日新增病例不会降至5000起。我可以立即告诉你，我们将需要更多的时间。”

据报道，法国此前在春季实施为期八周的封锁，疫情导致的住院率和死亡率达到高峰。当时封锁有效地遏制疫情，但封锁措施放款后，病毒又开始传播。

据路透社统计，法国周二过去24小时新增523起确诊病例，是自4月以来的单日新高，其累计的3万5000起死例是全球第七高。马克龙本月早些时候在巴黎和其他大城市实施宵禁，但官员本周承认，这项措施不足以降低感染率，并需要更严厉的应对方式。