美国第三季GDP增长33.1%

（早报讯）美国商务部星期四（29日）公布的数据显示，美国今年第三季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长33.1%。

美国商务部周四发布数据称，2020年三季度美国国内生产总值环比折年率增长33.1%，创下自1947年美国政府开始跟踪该数据以来的最大涨幅。

接受金融市场数据信息提供商路孚特（Refinitiv）调查的经济学家预测，三季度美国GDP环比折年率将增长31%。二季度美国GDP环比折年率下跌31.4%，为1947年以来最大跌幅。环比折年率指的是，将该季度的环比增速，扩展成一年的经济增速。

最新的GDP数据反映出，自3月疫情恐慌以及政府居家令导致经济停滞后，全美各地的经济活动有所回升。

即便如此，经济学家也警告称，增长数据虽然吸引眼球，但并未体现出复苏步伐已明显放缓，以及美国经济依然面临着冠病感染病例激增、政府未能出台新刺激措施等严峻挑战。

经济政策研究所研究部主任比文斯指出，二季度GDP的巨大萎缩，意味着三季度的经济增长是建立在GDP规模大幅缩小的基础上的。

投资研究公司TS Lombard首席美国经济学家布利兹则表示，四季度美国经济不但不可能再增长30%，而且还将下跌许多。他说，“由于经济活动依然受到病毒蔓延的影响，因此潜在GDP被限制在了一个较低的水平。”