(早报讯)在距离美国大选仅剩五天之际,美国民主党总统选候选人拜登周四(29日)在韩国联合通讯社(韩联社)发表题为《走向更加美好未来的希望》(Hope for Our Better Future)的署名文章,表明进一步加强韩美同盟关系、积极支持旅美韩人社会的决心。

据韩联社报道,这是拜登在韩媒发表的唯一署名文章。拜登在文章中用韩文拼音写道象征韩美同盟的口号“Katchi Kapshida”(携手前行),表达了对韩国的亲近感及发展韩美同盟的坚定决心。拜登表示,韩国是美国在有关地区的强有力的盟友。拜登表示,若胜选,将与韩方一道全力加强同盟关系,并重申积极支持半岛无核化与韩朝统一的立场。

拜登还承诺将为旅美韩人提供大力支持。他向韩裔美国人为美国的发展所作出的贡献致谢,并承诺将继续努力营造实现“美国梦”的环境,使得所有韩裔美国人家庭都获得公平的机会。拜登表示,我一生投身于支援美国移民家庭,今后将继续努力完善移民政策,为韩国人取得美国绿卡制定路线图。

拜登强调,作为移民的后代,他将致力于打造每个人怀揣梦想和希望、享受公平待遇的国家,为子孙后代创造更加美好的未来。