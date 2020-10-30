泰国部分毕业生抵制国王主持的毕业典礼

（早报讯）泰国一些同情示威者的大学毕业生周五（30日）表示，他们正在抵制以国王哇集拉隆功为首的大学毕业典礼，以表达对君主制的愤怒。

据路透社报道，由国王亲自颁发的学位是毕业生和家人都通过的仪式，许多泰国家庭中都会展示当时的照片。然而，自7月中旬以来的示威活动公开批评了君主制，并呼吁遏制其权力，无视长期以来的禁忌和法律。在泰国，批评国王或王室可被判处长达15年的监禁。

一名23岁的学生金考（Suppanat Kingkaew）说，他正在抵制在周五和周六在法政大学举行的到典礼，该校长期以来被视为激进主义的温床，也是1976年保王派国家军队屠杀亲民主示威者的地点。他告诉路透社：“不惜一切代价，使大厅留下的人数最少。”“这是发送一个间接的信息，我们当中一些人对君主制不满意，我们希望改变。”

另一名24岁的毕业生帕邦功则表示会出席毕业典礼。“我想要拍照。这是一个千载难逢的场合。”

该大学没有回应置评请求。泰国王宫未对此事件置评。

示威活动最初要求制定新宪法，并要求首相巴育辞职，但随后的要求演变为包括减少君主制的权力。目前还不清楚有多少法政大学学生会跟随抵制活动。

由国王主持的毕业典礼在1932年绝对君主制结束之前开始，当时王宫试图加强与日益增长的中产阶级的关系。