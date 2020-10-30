东京奥运会入场式将采用日语五十音顺序

（早报讯）据共同社引述多名东京奥运会和残奥会相关人士周四（29日）透露，关于奥运会开幕式各代表团的入场顺序，东京奥组委已通知各国和地区奥委会（NOC），将按照各国和地区日语名称的五十音顺序实施。

在日本举行的1964年东京奥运会、1972年札幌冬奥会及1998年长野冬奥会重视国际上便于理解，采用了英语字母顺序，按五十音顺序实施尚属首次。此举旨在利用奥运会这一举世瞩目的舞台，宣传日本固有文化。今后将协调具体名称拼法，并公布详细顺序。

按照国际奥委会（IOC）的规定，奥运发祥地希腊第一个入场，东道主最后亮相，其他参赛国家和地区按主办国语言的名称拼法排序。2016年里约热内卢奥运会以葡萄牙语、2018年平昌冬奥会以韩语确定了入场顺序。

奥组委与日本政府协商后决定计划明年7月23日开幕的东京奥运会采用五十音顺序，已在10月的会议上通知了NOC方面。关于东京奥运电视转播，也已决定日本选手的英文名将不再使用“先名后姓”顺序，改为与日语一样的“先姓后名”。

IOC去年12月公布了部分入场顺序。难民代表团将排在希腊之后第二个入场，最后亮相的3个国家依次为将举办2028年洛杉矶奥运会的美国、2024年巴黎奥运会的法国、本届东道主日本。