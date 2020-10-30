日本基本决定仍不主导谴责朝鲜决议

（早报讯）据共同社报道，关于欧盟（EU）30日向联合国大会第三委员会（人权）提交的谴责朝鲜侵犯人权决议案，日本基本决定与去年一样不加入主导文案起草的行列。日本将仅限于支持决议案的“共同提案国”。

继安倍政府后，菅义伟政府也为了摸索与朝鲜的对话，维持了融和路线。

同类决议到2019年为止连续15年获得通过。日本直到2018年与欧盟主导了起草工作，而2019年仅限于支持决议案，为实现日朝首脑会谈而展示了融和姿态。

决议案比去年加强了围绕绑架问题的表述，“强调立即归还受害者的紧急性与重要性，对受害者与家人长年的痛苦表示重大关切”。在此基础上“对朝鲜强烈要求全部解决（拘捕及绑架等）强制失踪问题，并向家人告知失踪者消息和关于居住地点的正确、详细信息”，呼吁立即归还日本和韩国的绑架受害者。

决议案对朝鲜酷刑及残酷的刑罚、公开处刑、政治犯收容等表示“非常严重的关切”，并“以最强烈的措辞谴责长年有组织的广泛人权侵犯”，要求朝鲜配合联合国人权事务高级专员办事处和联合国特别报告员的活动。

决议案就冠状病毒疫情扩大对朝鲜人权状况造成的负面影响表示“重大关切”，强调了与世界粮食计划署（WFP）等联合国机构合作的重要性。

预计决议案将于11月和12月分别在第三委员会和联大全体会议上获得通过。