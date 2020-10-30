日本首相菅义伟资产6277万日元

（早报讯）日本首相菅义伟和阁僚共21人30日公布了9月内阁成立时的资产状况。包含家人部分在内的总资产平均为1.0651亿日元（约138万新元），继2012年12月成立的第二届安倍内阁之后再次超过1亿日元。菅义伟的资产为6277万日元，最多的副首相兼财务相麻生太郎为6.4845亿日元。有五人超过1亿日元。

据共同社报道，与上届内阁第四届安倍第二次改组内阁成立时的8271万日元相比，本届内阁多出2380万日元。若剔除家人部分仅限本人资产，则平均为7517万日元。

包括家人部分在内，有15人持有股票。但由于仅需申报股票品种和持有数，并未计入资产额。

菅义伟持有横滨市神奈川区的土地和建筑物1850万日元，有价证券4427万日元。此外还持有千叶县高尔夫球场的一份会员权。妻子真理子没有资产需申报。

麻生持有自家所在的东京都涩谷区、老家福冈县饭冢市及长野县轻井泽町的不动产。数字改革担当相平井卓也排名第二，为3.2005亿日元，老家高松市的出租土地和妻子在涩谷区的不动产占了大半。

排名第三的环境相小泉进次郎为2.9001亿日元，与去年首次入阁时相同，全部都在妻子克里斯汀名下，小泉本人并未申报。之后为前首相安倍晋三的弟弟、首次入阁的防卫相岸信夫，有2.434亿日元，行政改革担当相河野太郎为1.2761亿日元。

资产最少的是公明党的国土交通相赤羽一嘉，除三井物产的股票4400股和妻子名下的1辆乘用车外并无其他申报资产。

已卸任的第四届安倍第二次改组内阁的三大政务要职共59人也公开了资产状况，安倍在2012年12月再次上台后并无明显变化。