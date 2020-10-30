争议言论惹众怒 马哈迪：文章遭断章取义

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪昨天针对法国总统马克龙有关回教的言论，发推文指“回教徒有权杀死法国人”，引起国内外挞伐。马哈迪今天（10月30日）撰文澄清，自己的文章遭断章取义，并指刻意扭曲其言论的做法令人恶心。

他说，大家应完整阅读该篇文章内容，而不是单独挑出一段就歪曲他的本意。“那些人只是强调文章的部分段落，只看到第12段，‘回教徒有权生气，并杀害百万法国人，为过去的大屠杀报复’。他们停留在这一段，就说我提倡屠杀法国人。他们应读完整篇文章，尤其是接下来那一句，‘但回教徒并没以眼还眼的法律。回教徒没有这么做。法国人也不应如此。反之，法国应教导他们的人民尊重他人感受’。”

马哈迪也说，面簿及推特负责人已联系他，要求删除引发争议的文章，却不给他解释及捍卫立场的机会。他为此嘲讽号称提倡言论自由的面簿及推特有双重标准。

他说：“这就是他们的言论自由。一方面，他们为那些刊登冒犯先知穆罕默德的漫画者辩护，并以言论自由为名，要求所有回教徒忍气吞声。另一方面，他们特意删除了‘回教徒过去从未因待遇不公而寻求报复’的说法。我的文章中要求法国解释及劝告他们的人民必须保持敏感，尊重他人的信仰的段落也被忽视了。”