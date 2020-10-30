爱琴海发生6.6级强烈地震 迄今6死120伤

（早报讯）土耳其爱琴海沿岸周五（30日，新加坡时间晚上7时51分）发生6.6级强烈地震，希腊部分地区也受影响，土耳其伊兹密尔市沿海省份的一些建筑物倒塌。土耳其灾难管理局说，迄今已知共有120人受伤，四人死亡。希腊另有两人死亡。

综合媒体报道，希腊地震学家将德国地球科学研究中心先前给出的7.1级下调，并指出地震持续约15秒钟，整个爱琴海以及希腊大陆的大部分地区都有震感。据希腊国家通讯社报道，初步估计，地震震中位于萨摩斯西北约16公里处，震源深度约10公里。

据媒体报道，土耳其灾害与应变管理中心指，地震强度是6.6级，欧洲地中海地震中心与美国地质勘探局分别录得6.9级及7级。

目击者称，伊兹密尔市发生了地震后引发海啸，造成海水倒灌的现象，现场一片混乱，人们涌上街头和高出躲避。远在伊斯坦布尔和希腊群岛可感受到震颤。一位政府部长说，人们被困在废墟中。土耳其内政部长索伊卢说，在沿海城市伊兹密尔两个地区的六座建筑物倒塌。

土耳其和希腊外交部长誓言将会为彼此提供协助。土耳其外交部说：“希腊外交部长登迪亚斯已致电我们的（外交）部长恰武什奥卢祝他一切顺利。两位部长强调，他们准备在需要的情况下互相帮助。”

希腊消防队员说，希腊萨摩斯岛两名15岁和17岁青少年被墙壁倒塌的建筑物压死。