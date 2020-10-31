希盟领袖证实财长明天将与反对党讨论预算案

（早报讯）马来西亚消息人士指出，财政部长扎夫鲁明天（11月1日）将会见希望联盟（希盟）领袖，并讨论2021年度财政预算案。希盟领袖已经证实这项说法。这项会议如果如期举行，将是马国政府首次在提呈预算案前与反对党磋商。

亲近首相办公室的消息人士告诉“当今大马”，扎夫鲁明天将在布城财政部与希盟领袖会面。“参加会议的（希盟）约有10人。会议将在下午3时至5时举行，时间长约两小时。”马国国会将在11月2日复会，政府将在11月6日提呈新预算案。

公正党总秘书赛夫丁接受“当今大马”访问时，证实财政部邀请公正党派出四名代表参与明天的会议。赛夫丁将率领公正党代表与会。

霹雳州一名民主行动党国会议员也证实此事。“是的，我们将在星期日会面。每个政党派出三人，其中一名资深领袖将主持这项讨论。”他说，这次会议是为了让希盟针对预算案提出建议。

慕尤丁10月23日建议国家元首阿都拉颁布全国紧急状态令。但元首10月25日召集各州马来统治者商议后，拒绝慕尤丁的建议。元首10月28日发布声明，劝谕全体议员支持新预算案，并确保预算案“不受干扰”的在国会通过。希盟主席理事会10月29日开会后，三党领袖发布联合声明表示，希盟要求慕尤丁提呈预算案前，能先与反对党磋商，以确保能达成国家元首的期盼。