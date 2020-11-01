英国冠病病例破百万 政府计划扩大禁足措施

（早报讯）英国首相约翰逊10月31日宣布，鉴于当地2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情形势，计划在英格兰再次实施大范围“禁足”措施，除一些特定原因，人们应尽可能留在家中。

英国冠病确诊病例数已跨过100万门槛。英国政府星期六（31日）发布的数据显示，该国新增冠病确诊病例21915起，累计确诊101万1660起。

新公布的“禁足”措施将从11月5日持续至12月2日，包括：本地居民应尽可能留在家中，除非去上学、工作、锻炼、看病、购买生活必需品等；非必需的商铺、娱乐、休闲场所将全部关闭，但超市等销售生活必需品的商铺继续营业；酒吧、餐厅只提供外卖服务等。

约翰逊表示，这次“禁足”措施与疫情初期采取的相关措施仍有一些差异。新措施下，幼儿园、小学、中学乃至大学等不会关闭；新措施本身有具体的开始和结束时间；“禁足”程度也没有此前那次深入。今年3月，英国曾实施全面“禁足”令。

他说，今年的圣诞节将与往年有很大不同，“我诚挚地希望并相信，通过采取严格应对措施，我们能够（在圣诞期间）让各地家庭团聚”。

按程序，政府的最新应对方案将在11月2日提交议会审议并投票表决，一旦通过，将如期于11月5日开始实施。英国不同地区疫情应对措施并未完全同步，苏格兰、威尔士以及北爱尔兰的疫情防控由当地政府根据情况决定如何实施。