拜登竞选团队遭特朗普铁粉埋伏 竞选活动被取消

（早报讯）美国媒体报道，民主党总统候选人拜登的竞选团队星期六（30日）在前往得克萨斯州的奥斯汀市一场竞选集会时，在公路上被一群特朗普支持者的车队“伏击”。

据报道，网络星期六流传一则视频，画面显示，有一群特朗普“铁粉”一路跟随拜登团队抵达奥斯汀、试图逼停拜登竞选团队的大巴。拜登方一工作人员的车辆还被碰擦。目击者称，有些特朗普的支持者携带武器。最终，这场竞选活动“出于安全考虑”被迫取消。

美国历史学家塞维尼表示，原计划前往奥斯汀的竞选活动现场帮忙，他在路上看到一串插着“让美国再次伟大旗帜”的轻型卡车蛰伏着，心中感到不安，于是将视频上传至推特。他说：“这些车主正在伏击拜登和哈里斯竞选大巴……我一下午都在打911报警。”

塞维尼称：“特朗普支持者中有许多人携带武器，他们在州际公路上把大巴车包围了，还想把它逼下公路。”一名在大巴车上的竞选团队成员表示，他们被特朗普支持者的车包围了。“他们想逼停我们，把我们逼下公路。” 竞选团队最终选择报警，并在警方护送下抵达目的地。

社交媒体上的视频与现场照片显示，拜登方某工作人员的白色越野车与某特朗普支持者的黑色卡车发生碰擦，前者被擦出几条黑印。

对于这起事件，特朗普在推特上发布了现场视频并配文“我爱得州！”，还甚至为他忠诚的车手们“点赞”，表扬他们的行为。

有报道称，这是特朗普团队惯用的“恐吓选民”（voter intimidation）战术。在首轮大选辩论中，特朗普曾鼓动他的支持者争当“选情观察者”，引发（民主党人）担忧。此前，特朗普的儿子小唐纳德·特朗普还煽动支持者去“砸”哈里斯竞选集会的“场子”。

得州选举官员公布的数据显示，该州提前投票人数突破900万，这一数字已超过上届大选该州参与投票的总人数，选民的投票热情高涨。距离2020美国大选日还不到72小时。