美国总统选举投票日逼近 多地采取措施防范选后动荡

（早报讯）为应对选举当天及其随后可能出现的抗议或骚乱，在首都华盛顿等多地，超市、银行及一些政府部门等纷纷做出相应的安全准备。

随着11月3日选举日的迫近，美国大选气氛趋于紧张。在华盛顿白宫周边的一些超市、银行、花店、咖啡馆、宾馆，以及退伍军人事务部等联邦政府部门均用木板加固了门窗，一些路段贴上选举日及次日禁止停车的紧急通知。这种景象是往届大选中难以见到的。

《华盛顿邮报》报道，华盛顿特区警方从本周末起已限制警察休假时间以确保警力，近期还斥资10万美元购买杀伤力较小的弹药和化学刺激物；美国国民警卫队也已成立反应部队以应对可能发生的动荡。

美国全国广播公司报道说，全美各地许多商家在为选举可能引发的社会动荡做准备。总部在伊利诺伊州的犹他美容公司计划在选举日提前关门，并为门店雇用夜间保安。

在芝加哥，一些商店也部分封闭了窗户。软件公司“服务频道”披露的数据显示，在10月最后两周，美国约有310家企业订购加固门窗的防护板，数十家企业要求在选举日增加保安人员。沃尔玛公司日前一度宣布将所有在售枪支弹药下架，但随后宣布撤销这一决定，改为采取其他安全措施。

此次美国大选政治分化、社会撕裂程度空前，叠加冠病疫情、经济衰退、种族问题等因素，加之邮寄选票大增可能导致大选结果延迟公布或引发争议，令一些专家、媒体和民众担忧可能出现混乱与动荡局面。