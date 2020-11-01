阿德恩邀请绿党组联合政府 加强气候变化、环境等合作

（早报讯）新西兰总理阿德恩与新西兰绿党达成合作协议组建联合政府。阿德恩承诺，新政府将为绿党提供两个部长职位，并将在其第二个任期中与绿党共担一部分双方的共同政策优先事项。

英国《卫报》星期六（31日）报道，工党10月以超过49%的选票，将占据议会120个席位中的64个席位。这不仅意味着阿德恩成功连任，也意味着工党将可以不与绿党、民粹主义小党“新西兰优先”组建联合政府。这是工党自1946年以来取得的最好成绩，也是自从新西兰1996年选举制度改革以来，第一次有单个政党占据绝对多数席位。

尽管工党可以单独执政，但阿德恩决定邀请绿党达成合作协议。她表示，这可以让政府从绿党成员在环境、气候变化和儿童福利等领域的专业知识中获益。

据报道，绿党领导人詹姆斯·肖（James Shaw）和马拉马·戴维森（Marama Davidson）不会加入内阁，但会担任部长级职务。肖将担任气候变化部长和环境部（生物多样性事务）副部长。戴维森将担任预防家庭和性暴力部长与住房部（无家可归事务）副部长。这获得了许多左翼支持者的赞赏。

《卫报》指出，政党联盟的形势在新西兰很普遍。在1996年改革后的选举制度下，新西兰小党被赋予了更大的角色。工党与绿党此次达成的协议并未组建成正式的联盟，工党方面称其为“合作协议”。

根据双方的合作协议，两党将在气候变化、环境、儿童福利与边缘化社群事务上展开合作。与此同时，协议并不限制绿党对政府的批评权。路透社报道指出，绿党仍有义务支持政府决策中源自绿党政纲的内容。