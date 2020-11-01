爱琴海地震死亡人数增至60人

（早报讯）截至11月1日，土耳其西部、希腊东部萨摩斯岛附近的爱琴海海域6.6级地震已导致两国至少60人死亡，其中土耳其的死亡人数也增至58人。

法新社报道，土耳其总统埃尔多安星期天（1日）说，地震的死亡人数已从七人增至58。

土耳其伊兹密尔省在此次地震中受灾最重，该省有数十处房屋倒塌。土耳其灾害和应急管理部门当天说，目前共有5700多人在灾区开展搜救和人道主义援助等工作。土耳其卫生部长科贾表示，卫生部在震后立即向灾区调配了170辆救护车和2架救护直升机进行支援。

目前，搜救人员仍在伊兹密尔省倒塌的建筑废墟处努力搜寻幸存者。

在希腊，地震已造成两人死亡，10余人受伤。希腊总理米佐塔基斯10月31日下午飞往萨摩斯岛视察，对遇难者家属表示慰问，并与当地官员就灾后支援和重建工作举行会议。米佐塔基斯说，政府将全力支持萨摩斯岛灾后恢复。

邻近的希俄斯岛部分建筑也在地震中损毁。希腊政府10月31日宣布萨摩斯岛和希俄斯岛进入紧急状态。

这起地震发生在土耳其时间10月30日14时51分（新加坡时间19时51分），震级为6.6级，震源深度约为16.5公里。地震震中位于萨摩斯西北约16公里处，震源深度约为2公里，整个爱琴海以及希腊大陆的大部分地区都有震感。