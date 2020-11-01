白宫对福奇批评美国政府评论作出抨击 指他在选举前玩政治

（早报讯）美国白宫对国家过敏症和传染病研究所所长福奇指美国在冠病疫情上正“朝着错误的方向前进”作出抨击，并指福奇在“总统选举前三天玩政治”。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇较早前接受媒体采访时警告称，美国正“朝着错误的方向前进”。如果疫情继续这样发展下去，美国将遭受“巨大的痛苦”。

白宫发言人贾德•迪尔（Judd Deere）星期天（1日）在一份声明中表示：“身为总统白宫冠病病毒应对工作组的高级成员之一，福奇一直赞扬特朗普总统在整个大流行期间所采取的行动。但是，他选择在选举前三天玩政治，这是无法接受，并且违反了所有准则。”

据报道，福奇日前接受了美国消费者新闻与商业频道的采访中指出，如今全美各地的医院都挤满了冠病患者，美国正“朝着错误的方向前进”。福奇警告说，如果情况不发生改变，如果美国政府依然维持现在的举措，美国将出现大量的新增病例、住院患者和死者，遭受巨大的痛苦。

福奇说：“现在的形势非常紧迫，这也是我每天都在催促的原因。我们必须要做一些实实在在的抗疫举措，而整个国家一直都没有统一和持续的行动，疫情数据令人震惊。随着进入更寒冷的季节，疫情将更加严峻。”

福奇同时对美国中西部地区的疫情深感担忧。他表示，这些地区大多不像大城市一样拥有设施完备的医院。如果当前的疫情传播趋势继续发展下去，这些地区的重症监护设施很可能陷入短缺。