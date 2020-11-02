孟加拉迄今最大示威活动 逾5万人对法总统表达抗议

（早报讯）孟加拉周一（11月2日）超过5万人参与该国迄今最大的示威活动，对法国总统马克龙捍卫出版先知穆罕默德漫画的权利表达抗议。

据法新社报道，示威活动从孟加拉最大的清真寺开始，示威者在接近法国大使馆时被当局阻止。当局在马克龙发表该言论后加强安全防备。示威游行超过两公里长，人群无视社交距离措施，一些示威者在游行中携带马克龙的肖像和假棺材等。

该活动由赫法扎特·伊斯拉米（Hefazat-i-Islami）召集，是孟加拉最大的伊斯兰组织。

这是孟加拉过去一周第三次大规模反法国抗议活动，警方估计5万人参与了此活动，但主办方说参与者超过10万人。示威者高呼“我们都是先知的士兵”、“我们不怕子弹或炸弹”和“马克龙，你处于危险之中”。示威者也烧了马克龙的一个肖像。警方在一条主要道路上设置了一个带刺铁丝网路障，阻止示威者接近达卡大使馆区，活动顺利结束。

赫法扎特·伊斯拉米负责人纳德·巴布纳加里周一告诉政府，在24小时内切断与法国的外交关系。他向示威者高喊：“我们向政府发出最后通牒，要求在24小时内结束与法国的外交关系。”“如果我们的要求没有得到满足，我们将宣布我们的下一步行动。”大多数戴着白色祈祷帽和没戴口罩的示威者为他欢呼。

孟加拉政府未对此回应，一名资深外交官员则说：“我们不会选边站。”

孟加拉与法国建立了友好的双边关系，法国是孟加拉成衣行业第四大出口目的地。