菲律宾：超级台风“天鹅”造成死亡人数增至20人

（早报讯）菲律宾灾害管理局周一（11月2日）报告，超级台风“天鹅”造成的死亡人数已增至20人。

台风“天鹅”周日以时速高达310公里的狂风袭击位于首都马尼拉南部的省份阿尔拜（Albay）和卡坦杜内斯（Catanduanes），造成所有目前死亡人数。灾害管理周一早些时候报告死亡人数为16人。“天鹅”是今年袭击菲律宾的第18场台风。

菲律宾总统杜特尔特周一在电视内阁会议上说，另一场潜在的破坏性旋风“艾莎尼”（Atsani）正在接近菲律宾。“艾莎尼”时速高达80公里，目前正在太平洋上增加力度，预计本周晚些时候登陆菲律宾。

杜特尔特说：“它（艾莎尼）不比‘天鹅’来得强大，但会在所经之处造成破坏，包括道路和桥。”

菲律宾国家气象局预测，11月将有两到三场台风登陆菲律宾，12月则将有一到两场台风进登陆菲律宾。菲律宾是一个由7600多个岛屿组成的群岛，每年面临大约20个热带风暴。

马尼拉南部各省的居民已经开始清理房屋的泥土和杂物，而仍然被洪水淹没的社区的居民则被隔离在疏散中心内的帐篷中，以避免冠状病毒的传播。灾难管理负责人里卡多·贾拉德（Ricardo Jalad）在会议上说，台风“天鹅”已导致超过5万5000栋房屋被部分破坏，并压扁了另外2万栋房屋。