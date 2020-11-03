担心选举后暴乱 俄勒冈州宣布紧急状态

（早报讯）据美国俄勒冈州公共广播（OPB）11月3日报道，为应对周二美国大选投票日可能引发的政治暴力，俄勒冈州州长布朗宣布波特兰地区进入紧急状态，并为可能部署的国民警卫队做好准备。

布朗周一宣布，她将行使职权，宣布当地时间周一下午5点至周三下午5点期间全州进入紧急状态。这是布朗在两个月内第二次发布紧急事态声明，为波特兰可能发生的政治暴力做准备。布朗表示：“我要非常、非常明确地表示，我们不会容忍任何恐吓选民或政治暴力的行为，不论是来自左翼、右翼、还是中间派，任何时候在俄勒冈都不行。”

紧急状态声明使州长布朗得以在应对波特兰骚乱的执法部门之间重新调整指挥结构。俄勒冈州警察局和穆特诺玛县治安官办公室将共同管理这一事件，而波特兰警察局通常会率先采取行动。这一安排在一定程度上是为了允许执法部门使用催泪弹等控制人群的装备。

俄勒冈州国民警卫队的副官长斯坦赛尔周一表示，部队将为执法机构提供支持，完成控制人群、保卫建筑物、拘留嫌疑人和防暴控制等任务。

波特兰和全国各地的城市都在为这次鲜有先例的选举带来的后果做准备。布朗星期一说：“我们亲眼看到，当言论自由被仇恨激化时，会发生什么。我们知道，有些人可能想利用选举之夜的和平抗议来施行暴力和财产破坏。这种行为是不可接受的。”

与此同时，布朗表示，她希望不需要动用武力，“但部署催泪弹有时是必要的。执法部门有时需要这些工具来保障俄勒冈人的安全和保护财产”。