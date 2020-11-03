收紧雪隆布城防疫措施？ 防长：两三天内再宣布

（早报讯）马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里今天（3日）说，国家安全理事会将整理在行动管制令下的新标准作业程序（SOP），将在两三日内宣布新的SOP。

主管防疫事务的依斯迈沙比里是针对雪隆和布城的有条件行动管制令标准作业程序是否收紧的问题说，国家安全理事会已在技术小组经讨论了一些建议。“但一些细节上必须再进一步的整理，避免届时宣布后出现混淆。”

星洲网报道，依斯迈沙比里在新闻发布会上说，他预计在3天内再度提呈给国安会讨论。

他指出，国家安全理事会确实曾在特别会议上提呈新的SOP，包括所有在有条件及加强行管区，但为了避免民众混淆，政府要求该会整理相关SOP。

首相慕尤丁周一指出，有鉴于国内冠病病例高居不下，因此他已指示国家安全理事会重新评估对社交活动与运动的标准作业程序（SOP），并建议参照行动管制令（MCO）的SOP，进一步收紧社交活动与运动的SOP，并希望能尽快落实，以遏制疫情。

在3月落实行管令时，政府禁止民间举行任何社交活动，包括婚宴等，同时指示所有运动场所，包括健身房、室内或室外球场、泳池等运动场所都须关闭。

慕尤丁周一以视讯会议方式，主持国家安全理事会特别会议后，在其官方面簿贴文说，他向与会者表达他对每日确诊人数不断增加，疫情高居不下感到忧心忡忡。

他说，政府过去落实的抗疫措施确实有所见效，但在评估疫情趋势后，政府认为有必要扩大并加强现有的SOP，以更迅速抑止疫情。