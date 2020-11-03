各国强烈谴责维也纳恐袭案

（早报讯）（华盛顿／巴黎综合电）奥地利首都维也纳遭遇恐怖袭击，多国领导人纷纷强烈谴责并声援奥地利。

美国总统特朗普指出，针对无辜人民的“恶毒袭击”必须停止。特朗普说：“美国将与奥地利、法国和所有欧洲国家同在，一起对付恐怖分子，包括激进回教恐怖分子。”

民主党总统候选人拜登谴责这起“可怕的恐怖袭击”，拜登说：“我们所有人必须团结起来，与仇恨和暴力对抗。”

欧盟各成员国都一起表达对奥地利的坚定支持。欧洲理事会主席米歇尔表明，欧盟强烈谴责“这种侵犯生命与人类价值观的懦弱行径。”

法国总统马克龙表明，奥地利在法国之后遭遇袭击，欧洲是不会因此做出让步的。马克龙立场强硬的说：“这是我们的欧洲。我们的敌人必须知道他们是在与谁对抗。我们将不会退让。”

德国表明不会向分裂社会的仇恨低头。总理默克尔表示，对抗恐怖主义已经是欧洲的共同抗争。英国首相约翰逊表示，将与奥地利一起对抗恐怖主义。

意大利总理孔特表示，欧洲大陆“容不下任何的仇恨与暴力”。意大利外长迪马约在推特上发文说：“欧洲必须做出反应。”

俄罗斯总统普京分别向奥地利总理库尔茨和总统范德贝伦表达了慰问。克里姆林宫发表声明说，普京强烈谴责之余，也有信心的表示，恐怖力量将威胁不到任何人，也无法在不同宗教信仰的群众间制造仇恨与不和。普京表示，俄罗斯随时准备同奥地利及其他国家加强合作联合反恐。

奥地利邻国捷克对恐袭的发生表达深切关注，捷克总理巴比斯说，恐袭令人毛骨悚然及厌恶。捷克警方已经在国内加强戒备。

此外，联合国秘书长古特雷斯、印度总理莫迪、加拿大总理特鲁多和澳大利亚总理莫里森都同声谴责恐袭，并表达对奥地利政府和人民的支持。