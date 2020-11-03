选情空前激烈 美国有家庭因政治立场不同分裂

（早报讯）美国此次总统选举空前激烈，好些家庭和朋友之间也因为政治立场不同而导致关系撕裂。受访者坦承，即使特朗普没连任总统，他们与亲友之间的破裂关系也难以修复。

路透社采访了特朗普和民主党候选人拜登的各五名支持者，这些受访者都承认，特朗普上台后导致的人际关系破裂很难修复，大多数甚至认为会永远无法挽回。

41岁的私人护理员戈麦斯原本一直是民主党支持者，她五个月前告诉21岁的儿子她这次要把选票投给特朗普，儿子的反应令她始料不及。“儿子告诉我：‘你不再是我母亲，因为你要投票给特朗普。’”

戈麦斯形容，那最后一次谈话非常痛苦，她不知道未来能否和解。

民主党支持者瓜达格诺（49岁）说，她的弟弟在她四年前拒绝投票给特朗普后与她断绝关系。她说，去年中风的母亲去世了，跟母亲同住一城市的弟弟竟然不通知她。她在三天后弟媳才发电邮给她。“我对她（母亲）离世竟然毫不知情，这是晴天霹雳。”

特朗普执政四年来使支持和反对者的情绪激化。支持者佩服他改革移民制度、任命保守派大法官、敢于摒弃传统，甚至他语不惊人死不休的风格也被支持者认为是直言不讳。

民主党人和批评者则认为，特朗普是美国民主的威胁、惯性骗子、种族主义分子，尤其是他防控疫情不力，导致超过23万人枉死。

美国皮尤研究中心9月发布的报告指出，近80%特朗普和拜登的支持者都说，他们几乎没有支持敌对候选人的朋友。

罗切斯特行为医学中心心理治疗师萨尔说：“很不幸的，我不认为全国修复会像换总统一样容易。”