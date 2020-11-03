特朗普拜登摇摆州最后冲刺

（早报讯）《华尔街日报》及NBC公布的最新民调显示，特朗普支持率为42%，暂落后拜登10%。尽管多个民调显示拜登的赢面大，但双方都坚称自己胜券在握。

双方在最后一刻也发表最后讲话，拜登大打疫情牌，宣称“打败病毒的第一步是打败特朗普”，并承诺胜选后将保留美国领先传染病专家福奇的职务，而特朗普日前暗示胜选后可能解雇福奇。

与此同时，特朗普只是轻描淡写地提到自己的标志性成就——美国的经济复苏，以及最近任命的最高法院法官巴雷特，继续向愤怒与好斗派人群示好。特朗普在密歇根的一个晚间集会上说：“过去三年半以来，我一直遭到不公平的围剿。我想知道如果我们没有这些可怕的东西会是什么样子。我们会有一个非常、非常平静的局面。”

拜登则宣布在选举日当天进行一项不寻常的举措。他称自己周二将前往费城和他的家乡斯克兰顿协助催票。他的竞选搭档、参议员贺锦丽将访问密歇根州黑人密集的城市底特律，两人的配偶也将一同前往。至少目前来看，特朗普并没有计划在周二出行，留在白宫看开票。

目前全美已有超过9300万选民透过提前投票和邮寄选票的方式完成投票，这可能会拖慢计票时间。几个月来，特朗普一直炮轰选举舞弊，并拒绝保证自己会尊重选举结果。