美国总统选举日投票开始

（早报讯）2020年美国大选选举日投票3日开始，全美预计将有数千万名选民前往投票站，投票选出下一任美国总统、数百名国会议员及部分地方官员。

美国东部时间3日零时刚过，新罕布什尔州（New Hampshire）两个小镇的近30名选民按照传统率先投票，并当场开票。不过，全美绝大多数投票站都在早晨开放，并将持续开放至3日晚间。

据新华社报道，前往投票的选民大多戴着口罩，保持两至三米的间隔排队等候。在冠病疫情持续蔓延、近期单日新增确诊病例数连创新高的背景下，各投票站均采取必要的防疫措施。据统计，受疫情等因素影响，包括两名总统候选人特朗普和拜登在内，已有约一亿美国选民提前投票或邮寄选票，创下纪录。

弗吉尼亚州青年选民彼得森投票后告诉记者，政府的疫情应对和外交政策是他最关心的议题。他还说：“美国现在非常分裂，我们需要恢复政治进程的文明性。”

此次大选被普遍认为是美国迄今最分裂的选举之一，今天的美国政治和社会比美国内战以来任何时候都更加两极化。共和、民主两党在竞选中相互指责对方一旦胜选将给国家带来灾难性后果，很多选民则感到迷茫和担忧。此外，疫情造成的经济衰退、种族问题引发的社会矛盾和暴力冲突、日益加大的贫富差距等社会不公现象，也是广大选民关注的重点。

专家预测，此次大选总计将有逾1.5亿选民参加投票，超过2016年大选的近1.4亿人。但是，由于提前投票和邮寄选票占比很大，选举结果可能延迟出炉。