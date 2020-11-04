机器人电话吁请选民留在家中 FBI介入调查

（早报讯）美国国土安全部官员周二（3日）表示，联邦调查局（FBI）正在就一连串吁请人们在选举日留在家中的机器人电话进行调查。

路透社报道，美国州和地方官员一直针对至少两个单独的自动拨电活动的提出警报。其中一个活动呼吁人们留在家中，但没有直接提到投票事宜，使专家感到困惑。

打击电话销售和机器人电话的RoboKiller公司一直在追踪竞选活动，该公司与路透社分享的电话音频采用了合成的女性声音。音频说：“你好，这只是个测试电话。是时候留在家里了。保持安全，待在家里。”RoboKiller副总裁波特说，这段音频已在过去11个月被拨出百万次，但在周二的选举日攀升到垃圾电话排名第五或第六名。波特估计，数千人或数万人已接到这通电话。

FBI未立即对置评请求回应。

40岁的民主党支持者沃伦住在北卡罗莱纳州，他说，他和妻子已经对可能引发的暴力事件感到焦虑，接到这通电话更是让他们感到担忧。现年42岁的民主党选支持者斯塔基周二早上也接到了电话。他说，他的首个念头是为冠病封锁的测试电话。“我越想越觉得，这感觉很不妥和奇怪，之后我开始认为这可能是某种抑制选民的活动。”

有着类似或相同消息的机器人电话在包括佛罗里达州和爱荷华州的战场州也出现。在密歇根州，官员们表示，他们接获通报称，有另外一批机器人电话正吁请黑人城市弗林特居民因为投票人龙长，应“明天投票”。

密歇根州总检察长内塞尔在发推文说：“显然，这是错误的，并且是在压制投票的活动。” “别上当了。”