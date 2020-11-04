今午可知美大选结果？拜登赢这4州中1州可笃定获胜

（早报讯）美国总统大选自新加坡时间今天（4日）早上陆续开票，全球观察者最关心的是什么时候能够知道结果。

今年投票率可望创新高，已有超过1亿人提前投票，包括亲自到投票站投票或以邮寄方式投票。在攸关选举结果的13个关键州中，有八州在选前已开始统计提前投票的选票，因此这些州可望在投票日当晚或隔天中午以前（新加坡时间4日中午或午夜以前）得知结果。

分析认为，在新加坡时间今天中午左右可望得知结果的州之中，民主党候选人拜登只要在四个大州中赢得一州，就可笃定当选，这四州分别为佛罗里达州（29张选举人票）、北卡罗来纳州（15张）．俄亥俄州（18张）和得克萨斯州（38张）。

其他可望较早得知结果的州还包括亚利桑纳州（11张选举人票）、爱荷华州（6张）、明尼苏达州（10张）和威斯康辛州（10张）。其中除了明尼苏达州以外，其他七州上次都是由特朗普拿下，因此都是特朗普需要防守的州。

上届大选特朗普总共拿到304张选举人票，他这次至少拿270张才能连任，因此他还有再丢掉34张的空间。

根据《纽约时报》的平均选前民调，在特朗普上次获胜的七个关键州中，拜登在威斯康辛州领先10个百分点，已十拿九稳。拜登在亚利桑纳州、佛州和北卡州领先3个百分点以内；特朗普在得州、俄亥俄州和爱荷华州领先2个百分点以内。换句话说，这六州都胜负难料，拜登只要再攻下25张选举人票就当选。

如果拜登没能攻下25张，就只能寄望可能在选后几天才完成计票的佐治亚州（16张）、密西根州（16张）和宾夕法尼亚州（20张）。选前民调拜登在这三州都领先，但届时恐怕会为了邮寄选票打选举官司。