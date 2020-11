部分摇摆州结果尚未出炉 特朗普自称已获胜

虽然如威斯康星、宾夕法尼亚等关键摇摆州的投票结果尚未出炉,但寻求连任的特朗普已在演讲中宣称获胜,并称将到美国最高法院上诉,要求申请“停止投票”。

特朗普美东时间11月4日凌晨2时20分左右(新加坡时间下午3时20分)与妻子梅拉尼娅以及副手彭斯夫妇在白宫发表演讲。

他在约10分钟的演讲中自称已获胜,直言:“我们会获得胜利。老实说,我们已经获得了胜利。”(as far as I'm conern we've already won),并指责美国出现了“严重舞弊”(major fraud of this nation),表示自己会到美国最高法院上诉,要求“停止投票”。

他说:“我们要求所有投票停止……我们不想有人在凌晨四点找到更多选票”。

截至新加坡时间11月4日下午4时,拜登一共获得238张选举人票,领先特朗普25票,但距离当选的270票还差32票。

然而,目前全美都已经完成投票,只是在点算选票。当前全美只剩下七个州还在点票,共计还有87张选举人票待确定。特朗普在其中六个州领先(共计81张选举人票)。密西根、威斯康星、宾夕法尼亚等三州因为有大量邮寄选票,此前也预计不会在今晚完成点票。

早前特朗普在推文中称,他们的阵营在变强,但民主党阵营在“窃取”(STEAL)选举。

他也在演说一开始就感谢美国人为自己投票,说:“今天有数以百万计的美国人为我们投票……我们准备要到外面庆祝”。特朗普称这是一场破纪录的选举,投票人数破了纪录。

特朗普也称自己在佐治亚州(16张选举人票)和北卡罗来纳州(15票)取得胜利;

“我们赢得了佛罗里达、伟大的俄亥俄、得克萨斯州,我们在乔治亚也明显获胜了……他们追不上我们。”

据华尔街日报、彭博社统计,特朗普目前在北卡罗来纳州仅领先拜登不到2%,在佐治亚州也是。

在另两个关键摇摆州密歇根州(16票),以及威斯康辛州(10票),特朗普分别领先8.2%与4.1%。

特朗普也自称在宾夕法尼亚“显著领先”。他表示,自己在该州领先了69万票。据彭博社资料,特朗普目前在宾夕法尼亚州的票数达289万5933,比拜登的220万6007多了60万张。