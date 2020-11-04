部分摇摆州结果尚未出炉 特朗普自称已获胜

虽然如威斯康星、宾夕法尼亚等关键摇摆州的投票结果尚未出炉，但寻求连任的特朗普已在演讲中宣称获胜，并称将到美国最高法院上诉，要求申请“停止投票”。

特朗普美东时间11月4日凌晨2时20分左右（新加坡时间下午3时20分）与妻子梅拉尼娅以及副手彭斯夫妇在白宫发表演讲。

他在约10分钟的演讲中自称已获胜，直言：“我们会获得胜利。老实说，我们已经获得了胜利。”（as far as I'm conern we've already won），并指责美国出现了“严重舞弊”（major fraud of this nation），表示自己会到美国最高法院上诉，要求“停止投票”。

他说：“我们要求所有投票停止……我们不想有人在凌晨四点找到更多选票”。

截至新加坡时间11月4日下午4时，拜登一共获得238张选举人票，领先特朗普25票，但距离当选的270票还差32票。

然而，目前全美都已经完成投票，只是在点算选票。当前全美只剩下七个州还在点票，共计还有87张选举人票待确定。特朗普在其中六个州领先（共计81张选举人票）。密西根、威斯康星、宾夕法尼亚等三州因为有大量邮寄选票，此前也预计不会在今晚完成点票。

早前特朗普在推文中称，他们的阵营在变强，但民主党阵营在“窃取”（STEAL）选举。

他也在演说一开始就感谢美国人为自己投票，说：“今天有数以百万计的美国人为我们投票……我们准备要到外面庆祝”。特朗普称这是一场破纪录的选举，投票人数破了纪录。

特朗普也称自己在佐治亚州（16张选举人票）和北卡罗来纳州（15票）取得胜利；

“我们赢得了佛罗里达、伟大的俄亥俄、得克萨斯州，我们在乔治亚也明显获胜了……他们追不上我们。”

据华尔街日报、彭博社统计，特朗普目前在北卡罗来纳州仅领先拜登不到2%，在佐治亚州也是。

在另两个关键摇摆州密歇根州（16票），以及威斯康辛州（10票），特朗普分别领先8.2%与4.1%。

特朗普也自称在宾夕法尼亚“显著领先”。他表示，自己在该州领先了69万票。据彭博社资料，特朗普目前在宾夕法尼亚州的票数达289万5933，比拜登的220万6007多了60万张。