民主党料可保住众院但难取参院

（早报讯）和美国总统选举同时举行的国会两院选举，到目前为止同样没能敲定最后结果。不过美国媒体预测，民主党将维持对众议院的掌控，但多数优势可能缩小；共和党则保住了好几个原本岌岌可危的参议员议席，让民主党重夺参议院多数党地位的机会大减。

民主与共和两党在此次参院改选中各有斩获。民主党在科罗拉多州和亚利桑那州分别从共和党手中夺走一个议席，但未能掀起更大的“蓝潮”。共和党则在亚拉巴马州赢得民主党参议员琼斯（Doug Jones）的议席，参院多数党领袖麦康奈尔也一如所料获得个人的第七个任期。

在堪萨斯州，共和党的马歇尔（Roger Marshall）打败了民主党对手，为共和党保住因参议员罗伯茨（Pat Roberts）退休而空出的议席。

据媒体和调查机构爱迪生研究预测，艾奥瓦的厄恩斯特（Joni Ernst）、蒙大拿的戴恩斯（Steve Daines）、南卡罗拉纳的格雷厄姆（Lindsey Graham）与得克萨斯的科宁（John Cornyn）四名共和党参议员也会成功击退民主党挑战者。

参院有100个议席，本次改选的有35个，共和党在选前以53席对47席的优势控制参院。若拜登当选总统，民主党只要净增三席就能控制参院，因为副总统可在议案表决呈现平局时投下决定性的一票；但若获胜的是特朗普，民主党则需净增四席。

调查机构库克政治报告分析员泰勒周二晚发推特说：“我现在很难看到民主党可以如何夺回参议院。问题是，他们希望一切都按照他们希望的方向走，但今晚到目前为止，几乎没有一件事是顺利的。”

民主党在参院已确定夺得46席，共和党有47席。有几个议席的结果可能要数日或更久才出炉。

有435席的众议院则很可能继续是民主党的天下。民主党原在众院以232席力压共和党的197席，并被认为有望在此次大选净增10至15席，但现在看来可能不增反减。

已有至少六位民主党众议员确定失去议席，还有另13人面对败选危险。到目前为止，民主党掌握的众院议席有180个，共和党171个。

民主党原本的目标是拿下参众两院，为日后拜登政府推动政策扫除障碍；即使最后当选的仍是特朗普，民主党也能凭借对国会的掌控对特朗普掣肘，阻挠立法议程。

然而，民主党在众院竞选中表现不如预期，若拿下参院的愿望也落空，该党可能被迫把改革医疗制度、对抗气候变化和应对冠病疫情等大计搁置一旁。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员洪友任告诉《联合早报》，无论是谁当选总统，美国国会都将继续陷入某种程度的僵局。即使拜登当选总统，且民主党在参院赢得50席，也可能不足以保障该党雄心勃勃的议案能够获得通过。

其他分析也指出，如果拜登当选总统，若国会维持两党各持一院的格局，民主党在推行加税等政策方面仍将受阻。不过，中美贸易关系短期内则可得以缓和；预料拜登也会回归奥巴马时期的外交政策，包括重回巴黎协定和重启同伊朗的谈判等。

若特朗普成功连任而两院维持现状，国会围绕财政刺激方案的僵局就可能持续。在总统和国会对立的情况下，美国内政举步维艰，贸易和外交上的受压可能加大。