韩国政府密切关注美国的胶着选情

（早报讯）美国总统选举结果将对今后的朝鲜半岛局势产生重大影响，韩国政府今晚密切关注胶着的选情，集中分析寻求连任的共和党候选人特朗普和民主党候选人拜登之间最后的角逐。

韩国总统文在寅今明两天都没有安排任何行程，在总统府青瓦台实时听取关于美国选举开票情况的报告，并与幕僚商讨韩国政府在美国选后的应对方案。

分析认为，韩方对美国总统选举结果如此重视的理由在于，最终结果不仅关乎朝核问题，还将对韩美防卫费分担谈判等两国外交交涉方面产生巨大影响。

韩国青瓦台国家安保室长徐薰强调，无论美国选举的最终结果如何，韩方争取实现朝鲜无核化的目标不会改变。在韩朝关系长期僵持的情况下，朝鲜半岛和平进程的步伐不能放慢。

他说，韩方已与特朗普打下坚实的合作基础，也具备与美国民主党合作的丰富经验。实现朝鲜无核化和构筑半岛和平机制是韩美两国的共同课题，韩方在任何情况下都将与美方紧密沟通，努力争取实现这个目标。

韩国舆论普遍认为，文在寅是亲朝倾向的领导人，他上任以来一直希望在朝核问题上做出自己的贡献。文在寅的五年总统任期只剩一年多，韩国政府肯定更希望特朗普成功连任，继续维持“自上而下”式对朝外交，重启朝美对话。

然而，特朗普因为在韩美同盟问题方面优先考虑美国本国利益，不断施压韩国分担更多的防卫经费，今年也要求韩国向美国提交13亿美元（约18亿新元）防卫经费。若特朗普连任，估计他将进一步向韩国施压，要韩国出更多钱，这预料将给文在寅带来很大的压力。

反之，若拜登当选总统，他可能采取往年民主党的“自下而上”式的对朝外交模式，注重与朝方开展务实谈判，并在过程中加强与同盟国家的合作。不过，目前冠病疫情在全美肆虐，拜登应会首先处理国内疫情防控工作，会暂时搁置朝鲜问题。

有趣的是，韩国四家民调公司最近对1003名韩国成年人进行调查结果显示，44%受访者认为，拜登当选总统对韩国国家利益有帮助，只有14%受访者表示，特朗普连任对韩国有利。分析认为，调查结果显示，特朗普在任内展开的对朝政策并没有获得韩国民众的认同。

（首尔通讯员 姜贵瑛报道）