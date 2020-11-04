日相菅义伟预定明年1月以后才访美

（早报讯）美国总统选的成绩截至新加坡时间4日晚上9时30分尚未揭晓，日本关切“白宫”选战后乱象。日媒放风声指日本首相菅义伟也因考虑到这个混乱局面，最快也要明年1月才安排访问美国。

日舆论也热议拜登当选的可能性大，认为日美关系会重视推动“绿色经济”。

《日本经济新闻》报道，日本政府内部正在为菅义伟访美探路。有官员称，基于美国选战的“复杂性”，他最快也要等到明年1月以后才能成行。日内部研判，这次美国总统选举与上届的情况截然不同。四年前，时任首相安倍晋三是在美国选后不久访美，抢先与胜利一方会晤。但这次，日内部在安排菅义伟访美上不但感到困难，连发贺电也要“静观其变”。

内阁秘书长加藤胜信今天指出，这是一个影响世界局势的重要选战，日本政府密切关注其发展，也会适时才发出贺电。

菅义伟也在国会上指出，“美国是种族多元的国家，这次选后会否造成族群间进一步分裂是我们关注的。日美同盟是日本外交的主轴，我也将会与当选的美国总统维持紧密关系。”

特朗普上台的四年里，日美的军事合作发展神速。这期间，日本也趁机强化本身的军事能力。但是，特朗普政权多次要求日方调高驻日美军经费，也让日当局感到不是味道。据悉，双方的下一轮交涉安排在明年3月。

日本防长岸信夫今天在记者会上表示，“无论美国选情结果如何，日美之间的防卫合作只会深化。在增加经费上，我们也有必要考虑到目前周边安保环境的严峻。”

上智大学教授前鸠和弘分析说，美国民主党在军事上的考量与特朗普不同。因此，估计若拜登胜出，日本或可少了增加军费的烦恼。他也认为，菅义伟会更适合与拜登合作，原因是两人都是“白手起家攀上权力高峰”的政客。此外，菅义伟日前宣布要以2050年为目标，让日本达到温室气体零排放，这与拜登的环保主张也不谋而合。